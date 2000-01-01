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قلقيلية تشرع بتجهيز مدرسة "القلب الكبير" كمكان للحجر الصحي

الثلاثاء 10 مارس 2020 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلقيلية تشرع بتجهيز مدرسة "القلب الكبير" كمكان للحجر الصحي


قلقيلية / سما /

 شرعت محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، بتجهيز مدرسة "القلب الكبير" للصم، كمكان للحجر الصحي في المحافظة.

وأكد محافظ قلقيلية رافع رواجبة، أن هذا التجهيز يأتي ضمن استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة التدابير اللازمة والاجراءات الوقائية للحيلولة دون وصوله إلى المحافظة.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة قلقيلية طارق شاور: إن الغرفة التجارية على جاهزية تامة لتقديم كافة ما يلزم للمكان لتجهيزه بأسرع  وقت ممكن،  مؤكدا الدور الوطني والمسؤولية المجتمعية للغرفة التجارية تجاه الأزمات.

وأشار رئيس بلدية قلقيلية هاشم المصري، إلى أنه كان من المفترض أن يتم افتتاح المدرسة في الشهر المقبل لتكون أول مدرسة ثانوية للصم في الضفة الغربية، وتستوعب أكثر من 300 طالب وطالبة، وبمساحة 2000 متر مربع، الا أنه وفي ظل هذه الظروف ستتم مضاعفة الجهود لتجهيز المكان، كمكان للحجر الصحي للمصابين بفيروس "كورونا."

وبدأت الغرفة التجارية بالتعاون مع بلدية قلقيلية بتحضير المكان من معدات وآلات على أن تصل كافة الطلبات للمدرسة اليوم.

#قلقيلية #الحجر الصحي

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