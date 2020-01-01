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عشراوي تبحث مع السفير المالطي آخر التطورات السياسية

الثلاثاء 10 مارس 2020 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي تبحث مع السفير المالطي آخر التطورات السياسية


رام الله / سما /

 أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الثلاثاء، ممثل مالطا لدى دولة فلسطين روبن غاوتشي، على آخر التطورات السياسية والمستجدات على الارض وواقع المرأة الفلسطينية.

واستعرضت عشراوي خلال اللقاء الدور الطليعي الذي تقوم به نساء العالم اجمع، وإنجازات المرأة الفلسطينية في النضال الوطني وبناء مؤسسات الدولة والى العلاقات الوطيدة بين مالطا وفلسطين وسبل تعزيز أسس التعاون المشترك.

وشكرت الحكومة المالطية على مواقفها السياسية الداعمة للحق الفلسطيني، وطالبتها بالاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل.

وناقش الطرفان التطورات العالمية والاقليمية بما في ذلك الصعود الخطير للسياسات اليمينية والشعبوية والعنصرية المتطرفة، وجرى التأكيد على أهمية أن تلتزم الدول بقواعد القانون الدولي وتدعيم النظام العالمي القائم على القواعد القانونية والانسانية.

وتطرقا الى العلاقات الفلسطينية الأوروبية واهمية تعزيزها للدفاع عن القيم المشتركة بما في ذلك الالتزام بحقوق الانسان العالمية والمساءلة والتعاون المتعدد الاطراف وسيادة القانون.

#حنان عشراوي #منظمة التحرير

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