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في نادرة سياسية..الأمم المتحدة تغلق ابوابها بسبب كورونا

الثلاثاء 10 مارس 2020 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
في نادرة سياسية..الأمم المتحدة تغلق ابوابها بسبب كورونا


نيويورك /وكالات/

 أعلنت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، إغلاق مقرها الرئيسي في نيويورك أمام الجمهور اعتبارا من مساء الثلاثاء حتى إشعار آخر، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى الحيلولة دون تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 100 ألف شخص حول العالم.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن مقر الأمم المتحدة في نيويورك سيغلق أبوابه أمام عامة الناس ويعلق جميع الجولات في ضوء تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف: الزيادة الحذر وبعد قرار خفض عدد الموظفين الموجودين في الأمانة العامة للأمم المتحدة، فقد تقرر إغلاق المقر أمام عامة الناس وتعليق جميع جولات الزيارة حتى إشعار آخر".

وتدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء الساعة 8:00 مساء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:00 صباحا بتوقيت جرينتش).

وأضاف دوجاريك أنه لا توجد حالات مؤكدة للإصابة ب‍فايروس كورونا الجديد في صفوف موظفي الأمم المتحدة في الوقت الحالي.

#الامم المتحدة #نيويورك #كورونا #ستيفان دوجاريك

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