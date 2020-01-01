الأردن: منع السفر إلى كل من لبنان وسوريا وإغلاق جسر الملك حسين والمعابر البحرية مع مصر

عمان /سما/

قال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، يوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء قرر وقف السفر من وإلى لبنان، كما تقرر وقف السفر إلى سوريا باسثتناء الشاحنات، إلى جانب إغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين أمام حركة القادمين والمغادرين، في خطوة احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح أنه يستثنى من ذلك الوفود الرسمية والمعنيين بوسائل نقل البضائع والعمال الأردنيين المستخدمين للمعرب الجنوبي، وعدم السماح للقادمين من فرنسا وألمانيا واسبانيا بالدخول إلى أراضي المملكة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 13-3، وعدم السماح للأردنيين في السفر لهذه الدول وإيقاف المعابر البحرية مع مصر وتخفيض عدد الطائرات القادمة منها بنسبة 50%.

وأشار إلى السماح بالسفر للحالات الضرورية فقط، ووقف حركة الركاب عبر حدود الكرامة مع الابقاء على الحركة التجارية، وتستثنى الوفود الرسمية ويعتمد مطار بغداد وأربيل للسفر فقط، ويسمح بدخول الأردنيين القادمين من هذه الدول شريطة الالتزام بالحجر الصحي.

وفي ذات السياق، كان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمجد العضايلة، قد دعا إلى عدم ترويج الاشاعات والأخبار المغلوطة.



وأكد على أن المسموح لهم بالتصريح عن مرض كورونا في الأردن هم وزير الصحة ومسؤول ملف كورونا بالوزارة، مشدداً على ضرورة اتباع الارشادات والنصائح الصادرة عن الوزارة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء عن إغلاق معبر الكرامة بكلا الاتجاهين الذي يربط الضفة الغربية والقدس المحتلة مع الأردن وذلك بسبب انتشار فايروس "كورونا".

وقال منسق جيش الاحتلال الاسرائيلي كميل أبو ركن إعلان له إن الإغلاق جاء بعد مشاورات مع كافة الجهات.

وأوضح أن الاغلاق يكون اعتبارا من ساعة نشر الإعلان وحتى إشعار آخر، مشيرا إلى أنه سيُسمح بمرور الحالات الاستثنائية وبعودة سكان الضفة الغربية المحتلة المتواجدين في الأردن إلى أماكن سكناهم خلال الفترة القريبة المقبلة بالتنسيق مع سلطات الاحتلال.

وبين أبو ركن أن هذا ينطبق أيضًا على الأردنيين الذين يتواجدون في الضفة الغربية ويريدون العودة إلى الأردن.

وذكر أن المعابر الحدودية بين الكيان الإسرائيلي والأردن التي يتم من خلالها نقل البضائع ستبقى مفتوحة وستعمل كالمعتاد.