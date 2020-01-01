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استئناف الدوام المدرسي في غزة السبت المقبل ما لم يطرأ أي جديد

الثلاثاء 10 مارس 2020 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
استئناف الدوام المدرسي في غزة السبت المقبل ما لم يطرأ أي جديد


غزة / سما /

 أكد مدير عام العلاقات الدولية والعامة في تربية غزة معتصم الميناوي أنه سيتم استئناف الدوام المدرسي السبت المقبل ما لم يطرأ أي جديد.

وأوضح الميناوي أنه تجري حاليا عملية تعقيم شاملة لكل المدارس بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة، مبينًا أن الوزارة تجري مشاورات مستمرة مع كل الجهات المعنية بخصوص تطورات "فيروس كورونا".

وحول الثانوية العامة، أكد الميناوي أن أي قرار بهذا الخصوص ستتخذه الوزارة بالتواصل الرسمي مع الوزارة في رام الله كما جرت العادة.

وقال أن امتحان الثانوية العامة يتم بالتوافق بين الضفة الغربية وقطاع غزة دون أي خلافات، موضحا أن الوزارة مستمرة بمساعدة الطلبة بالاستعداد لامتحانات الثانوية من خلال بث دروس تعليمية عبر موقع روافد التعليمي وإذاعة صوت التعليم التابعين لها.

#غزة #التربية والتعليم #مدارس غزة #قطاع غزة #كورونا

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