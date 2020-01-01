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التشريعي بغزة يُشكل لجنة خاصة بقضية حريق النصيرات

الثلاثاء 10 مارس 2020 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
التشريعي بغزة يُشكل لجنة خاصة بقضية حريق النصيرات


غزة / سما/

قرر المجلس التشريعي بغزة، تشكيل لجنة برلمانية، لتقصي الحقائق حول حريق النصيرات الدامي، الذي أدى لاستشهاد 14 مواطنًا، الأسبوع الماضي.

وتشكلت اللجنة برئاسة النائب يحيى العبادسة وعضوية أربعة نواب أخرين، على أن ترفع تقريرها للمجلس خلال 15 يومًا.

واستشهد، صباح اليوم الثلاثاء، المواطن عبد الله محمد الزريعي (25 عامًا) نتيجة حريق النصيرات، الذي وقت الأسبوع الماضي؛ ليرتفع عدد الشهداء إلى 14.

وأعلنت الصحة أمس الاثنين عن استشهاد المواطن أسامة وصفي حسن البنا (50 عامًا) في مجمع الشفاء الطبي؛ متأثرا بإصابته خلال حادث النصيرات؛ كما استشهد المواطن حنفي محمود أبو الليل (41 عامًا).

وكان حريق هائل، اندلع في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، الخميس الماضي، أدى لاستشهاد 14 مواطنًا، وإصابة حوالي 60 آخرين، بينهم إصابات خطيرة.

#المجلس التشريعي #قطاع غزة #حريق النصيرات

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