التشريعي بغزة يُشكل لجنة خاصة بقضية حريق النصيرات

غزة / سما/

قرر المجلس التشريعي بغزة، تشكيل لجنة برلمانية، لتقصي الحقائق حول حريق النصيرات الدامي، الذي أدى لاستشهاد 14 مواطنًا، الأسبوع الماضي.

وتشكلت اللجنة برئاسة النائب يحيى العبادسة وعضوية أربعة نواب أخرين، على أن ترفع تقريرها للمجلس خلال 15 يومًا.

واستشهد، صباح اليوم الثلاثاء، المواطن عبد الله محمد الزريعي (25 عامًا) نتيجة حريق النصيرات، الذي وقت الأسبوع الماضي؛ ليرتفع عدد الشهداء إلى 14.

وأعلنت الصحة أمس الاثنين عن استشهاد المواطن أسامة وصفي حسن البنا (50 عامًا) في مجمع الشفاء الطبي؛ متأثرا بإصابته خلال حادث النصيرات؛ كما استشهد المواطن حنفي محمود أبو الليل (41 عامًا).

وكان حريق هائل، اندلع في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، الخميس الماضي، أدى لاستشهاد 14 مواطنًا، وإصابة حوالي 60 آخرين، بينهم إصابات خطيرة.