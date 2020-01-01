تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" بالمغرب

الرباط /سما/

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا".

وقالت الوزارة في بيان لها "تعلن وزارة الصحة للرأي العام أن الحالة الثانية التي تم تسجيل إصابتها بفيروس كورونا بمدينة الدار البيضاء قد وافتها المنية اليوم الثلاثاء".

وأضاف البيان أن "الأمر يتعلق بسيدة بالغة من العمر 89 سنة، كانت تعاني من أمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وأمراض أخرى".

وأوضح "ورغم تدخلات طاقم طبي متكون من أساتذة متخصصين في الأمراض التعفنية وعلم الفيروسات والإنعاش وتخصصات أخرى، فإن المريضة توفيت".