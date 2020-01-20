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3014 مواطنا بالحجر الصحي المنزل بسبب كورونا

الثلاثاء 10 مارس 2020 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
3014 مواطنا بالحجر الصحي المنزل بسبب كورونا


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، في تقريرها اليومي عن الفيروس، أن "3014 حالة حجر صحي في المنازل بسبب كورونا بينها 2900 حالة حجر منزلي في محافظة بيت لحم لمخالطي المصابين و114 حالة في بقية المحافظات".

وتابعت الوزارة، "كما انه إضافة لأولئك المحجورين منزليا بسبب فيروس كورونا، يوجد 7 حالات حجر صحي في مركز حجر صحي الأكاديمية في أريحا، وحالتين في مركز الحجر الصحي الخاص بمعبر رفح".

وقالت الوزارة: "تم إجراء 1333 فحصا لعينات مشتبه بها بالفيروس من الضفة الغربية وقطاع غزة في مختبر الصحة المركزي منذ 20.1.2020 وحتى الآن، وكانت جميعها سلبية (لا تحمل الفيروس) باستثناء الحالات 26 التي أعلن عن إصابتها".

وأشارت إلى أن من بين الإصابات 25 إصابة رصدت في بيت لحم وإصابة واحدة في مدينة طولكرم.

وأكدت الصحة أن العمل مستمر لتجهيز مركز فرز وحجر صحي ومستشفى خاص بالكورونا في كل محافظة من المحافظات الفلسطينية.

وأضافت، يجري استمرار التثقيف الصحي للمواطنين الفلسطينيين على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول المرض وأعراضه وسبل الوقاية منه.

#الصحة #كورونا #الضفة الغربية #قطاع غزة #الحجر الصحي

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