اسرائيل تغلق معبر الكرامة بكلا الاتجاهين حتى إشعار آخر بسبب "كورونا"

رام الله /سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء عن إغلاق معبر الكرامة بكلا الاتجاهين الذي يربط الضفة الغربية والقدس المحتلة مع الأردن وذلك بسبب انتشار فايروس "كورونا".

وقال منسق جيش الاحتلال الاسرائيلي كميل أبو ركن إعلان له إن الإغلاق جاء بعد مشاورات مع كافة الجهات.

وأوضح أن الاغلاق يكون اعتبارا من ساعة نشر الإعلان وحتى إشعار آخر، مشيرا إلى أنه سيُسمح بمرور الحالات الاستثنائية وبعودة سكان الضفة الغربية المحتلة المتواجدين في الأردن إلى أماكن سكناهم خلال الفترة القريبة المقبلة بالتنسيق مع سلطات الاحتلال.

وبين أبو ركن أن هذا ينطبق أيضًا على الأردنيين الذين يتواجدون في الضفة الغربية ويريدون العودة إلى الأردن.

وذكر أن المعابر الحدودية بين الكيان الإسرائيلي والأردن التي يتم من خلالها نقل البضائع ستبقى مفتوحة وستعمل كالمعتاد.

من جهته استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، العشرات من جنود الاحتياط في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تفشي مرض كورونا في إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أصدر الأسبوع الماضي قرار بإلغاء التدريبات العسكرية لقواته، وحظر سفر الضباط والجنود إلى الخارج، وذلك بهدف الحفاظ على "الكفاءة التشغيلية" للجيش في مواجهة تفشي الكورونا. وأعلنت وزارة الصحة الإٍسرائيلية، الثلاثاء، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين بالمرض الى 58 حالة.