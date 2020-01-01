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الحكومة: ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين لـ29..

الثلاثاء 10 مارس 2020 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة: ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين لـ29..


رام الله / سما /

 قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الثلاثاء، "أظهرت أن نتائج الفحوصات المخبرية ل"50" عينة أخذت من مخالطين للمصابين بالفيروس في محافظة بيت لحم عن إصابة ثلاثة منهم بالفيروس".

ويبلغ العدد الإجمالي للاصابات الآن 29 إصابة منها 28 في بيت لحم وواحدة في طولكرم.

ويخضع أحد المصابين بفيروس كورونا في بيت لحم للعناية المكثفة بعد تدهور صحته.

وذكر الناطق باسم الحكومة، في بيان سابق اليوم، أن أعداد الذي يخضعون للحجر البيتي ارتفع إلى 2900 مواطن في محافظات الضفة وقطاع غزة بينهم 6 في مدينة القدس، و605 مواطنين عادوا مؤخراً إلى غزة بعد تأديتهم مناسك العمرة.

يتبع..

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