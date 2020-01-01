التربية: لا تغيير في مواعيد امتحانات الثانوية العامة حتى الآن

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء أنه لا تغيير في المواعيد المعلنة سابقاً لامتحانات الثانوية العامة حتى الآن.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم: إنه سيتم الإعلان عن أية تغييرات في المواعيد حسب الضرورة في ضوء المستجدات الخاصة بإجراءات الوقاية التي تعلن عنها الحكومة في حينه لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى إلغاء الامتحان التجريبي وتزويد الطلبة بنماذج الأسئلة للاسترشاد بها.

وأضافت: "يتم اعتبار فترة إغلاق المدارس خلال مرحلة الطوارئ، فترة تحضير للثانوية العامة، يتم خلالها تعزيز المفاهيم، ومراجعة المواد التي تلقاها الطلبة".

ولفتت الوزارة إلى بدء المدارس بإعداد خطة لمتابعة تحضير الطلبة، لتأدية الامتحانات من خلال مجموعة اليات مثل توفير مصادر تعلم وقراءات ونشرات.

وقالت: إنها بدأت ببث دروس متلفزة موجهة لطلبة الثانوية العامة بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وفضائية القدس التعليمية، من قبل نخبة مختارة من المعلمين المتمرسين وستبدأ الأسبوع القادم طبقا لجدول مواعيد سيعلن عنها.