فصائل العمل الوطني في جنين تدعو لمحاربة ظاهرة الإشاعة

جنين / سما /

دعت فصائل العمل الوطني في جنين، إلى محاربة ظاهرة الاشاعة وعدم الانجرار وراءها واستقاء المعلومات والبيانات من جهات الاختصاص، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

كما دعت الفصائل عقب اجتماع لها، اليوم الثلاثاء، إلى "التزام بما يرد عن جهات الاختصاص من تعليمات ارشادية واحترازية، وتجسيد التكافل الاجتماعي والوطني بأرقى اشكاله، ونهيب بالقطاين العام والخاص الوقوف عند مسؤولياتهما تجاه الأسر المستحقة".

وشددت على ضرورة العمل على تشكيل لجان الطوارئ وخلايا الأزمة التطوعية، من الافراد والمؤسسات والقوى الوطنية والطلبة والاندية والجمعيات والمتقاعدين والالتزام بتوجيهات لجنة الطوارئ المركزية ووزارة الصحة ولجنة الاسناد التطوعية في الحكم المحلي واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المتطوعين وأمنهم.

وثمنت فصائل العمل دور المستودعات وشركات الأدوية والصيدليات ومركبات الحركة الطوعية والتى تعمل على توفير احتياجات المواطنين، داعية التجار الى الوقوف عند مسؤولياتهم والالتزام بالتسعيرة وعدم رفع الاسعار والاحتكار، والالتزام بتعليمات جهات الاختصاص بعدم التجمع لأي سبب كان حفاظا على سلامة المواطنين.