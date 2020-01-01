المالكي يصدر تعميما للاطمئنان على سلامة جالياتنا والعاملين في سفاراتنا

رام الله / سما /

عمم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، على سفارات وبعثات دولة فلسطين في الخارج بهدف الاطمئنان على سلامة جميع العاملين فيها وسلامة أبناء الجاليات الفلسطينية من مخاطر وتهديدات فيروس كورونا.

وشدد المالكي في بيان اليوم الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن الدول المضيفة واجهزتها المختصة، وضرورة وقف والغاء جميع النشاطات والفعاليات والاحتفالات العامة حتى نهاية شهر نيسان المقبل، واهمية استمرار التواصل مع أبناء الجاليات الفلسطينية للاطمئنان على سلامتهم وصحتهم.

وطمأنت الوزارة شعبنا على أن جالياتنا الفلسطينية وطلبتنا حول العالم بخير وبصحة جيدة، ولم تصلنا حتى اللحظة اية بلاغات باصابة اي من افرادها بفيروس كورونا.