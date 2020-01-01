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أ ف ب: الرئيس الصيني يعلن السيطرة عمليا على فيروس "كورونا" في بؤرة تفشيه "هوبي"

الثلاثاء 10 مارس 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
أ ف ب: الرئيس الصيني يعلن السيطرة عمليا على فيروس "كورونا" في بؤرة تفشيه "هوبي"


بكين /سما/

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الثلاثاء، أن سلطات بلاده نجحت في السيطرة عمليا على فيروس "كورونا" في بؤرة تفشيه بمقاطعة هوبي.

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا يوم الثلاثاء، لتفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى، وزيارة العاملين في الخطوط الأمامية مثل العاملين في المجال الطبي.

وبحسب وسائل إعلام صينية، فإن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني ووهان منذ بدء ظهور المرض فيها أواخر العام الماضي.

وانخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة في الصين بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة، ما يُظهر أن إجراءات إغلاق المدن أتت ثمارها.

وبحسب "سكاي نيوز" فإنه تم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط، وفقا للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 يناير.

وسجلت جميع الإصابات الجديدة في مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس، باستثناء حالتين لشخصين مسافرين.

ووصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3136، بينما وصل عدد المصابين في الصين إلى 80750 شخص.

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