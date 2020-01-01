محافظ سلفيت يصدر عدة قرارات لمواجهة كورونا

سلفيت /سما/

أصدر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، أمس الاثنين، عدة قرارات وتوصيات، ضمن حالة الطوارئ المعلنة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقرر المحافظ اعتبار لجنة الصحة والسلامة العامة بالمحافظة في حالة انعقاد دائم، وتحويل جل عملها من المكاتب إلى الميدان وبالأسواق، وذلك لمراقبة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وسيتم محاسبة كل من يقوم برفع الأسعار أو احتكار البضائع، سواء في الصيدليات أو محلات البقالة والمولات وأي مواد أخرى، مستغلين حالة الطوارئ وحاجة المواطنين لهذه السلع.

وأعلن أنه يدرس بجدية الإفراج عن الموقوفين على قضايا خفيفة لا تشكل أي ضرر على السلم الأهلي، وذلك ضمن إجراءات السلامة والوقاية من الفيروس.

كما أوصى بإعفاء المستأجرين المتضررين من إغلاق الصالات والمقاهي، من دفع أجرة شهر آذار الجاري، وذلك بالتنسيق مع أصحاب العقارات المؤجرة.