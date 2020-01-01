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الصحة العالمية: احتمال أن يتحول كورونا لوباء أصبح واقعيا

الثلاثاء 10 مارس 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: احتمال أن يتحول كورونا لوباء أصبح واقعيا


وكالات -

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن خطر تحول فيروس "كورونا" إلى وباء صار واقعيا جدا بعد تفشيه في العديد من البلدان، غير أن السيطرة عليه لا تزال ممكنة.

وأكد أن 70% من المصابين بفيروس كورونا في الصين تماثلوا للشفاء.

ولفت إلى أن الاستراتيجية التي يجب اتباعها لوقف التفشي هي احتواء الفيروس والتخفيف من آثاره في نفس الوقت.

كما أكد أن المنظمة تعتبر أنه من البوادر المشجعة أن تتخذ إيطاليا إجراءات صارمة لاحتواء الفيروس، معربا عن أمله في أن تكون هذه التدابير فعالة في الأيام القادمة.

المصدر: "رويترز"

#كورونا #منظمة الصحة العالمية #وباء

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