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الدولار يرتفع بشكل متسارع أمام الجنيه المصري

الثلاثاء 10 مارس 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدولار يرتفع بشكل متسارع أمام الجنيه المصري


القاهرة /وكالات/

ارتفع سعر صرف الدولار في مصر بشكل متسارع، اليوم الثلاثاء، ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

وأرجع مصرفيون أسباب صعود الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأيام الماضية إلى عدة أسباب منها تخلي المستثمرين الأجانب عن استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية بالأسواق الناشئة، ومن بينها مصر بسبب انهيار الأسواق العالمية من جراء المخاوف من انتشار فيروس كورونا عالميا.

وبحسب مصرفيون فإن ارتفاع الدولار لا يرتبط بأسباب اقتصادية تتعلق بمصر، ولكن بسبب تداعيات وضغوط اقتصادية خارجية ناجمة من تخوفات من تداعيات فيروس كورونا.

وارتفع سعر الدولار 7 قروش في بنك القاهرة إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما زادت العملة الأمريكية 8 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

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