الليلة الواحدة بـ100 ألف دولار: هذه أغلى غرفة فندق بالعالم

وكالات / سما /

ليست كأي غرفة فندق قد تراها في حياتك، فغرفة الفندق الموجود في نيفادا في لاس فيغاس في أمريكاهي أغلى غرفة فندق في العالم بفضل ما تتمتع به من وسائل ترفيه وراحة ليس لها مثيل في أي غرفة أخرى.

يُعد جناح Empathy Suite هو أغلى جناح فندقي في العالم ضمن أفضل القوائم، حيث تصل مساحته إلى 9 آلاف قدم مربع في في منتجع كازينو بالمز في لاس فيغاس فهو أشبه بقصر مكون من طابقين يصل إلى السماء بفضل الارتفاع العالي له والإطلالة الخرافية التي يتمتع بها.

الجناح يضم 6 أعمال فريدة للفنان البريطاني داميان هيرست والذي شارك في تصميمه بالتعاون مع شركة الهندسة المعمارية Bentel & Bentel.

وتبلغ قيمة الإقامة في هذا الجناح الفاخر 100 ألف دولار أمريكي مقابل الليلة الواحدة وعند حجز الغرفة يجب على العميل إيداع 10 آلاف دولار تأكيد الحجز.

الجناح يضم عدد كبير من وسائل الراحة مثل حمام سباحة معلق له إطلالة مذهلة وبار مؤلف من 13 مقعداً بجانب غرفة خاصة للتدليك والاسترخاء.

كما أن الجناح مزود بعدد من الإمدادت الطبية التي قد يحتاجها النزيل بشكل طارئ وتضم حقن طبية مصنوعة من الألماس لكنها غير مخصصة للاستخدام فهي للزينة فقط.

الجناح الفاخر تم تجديده مؤخراً وإضافة بعض اللمسات إليه بتكلفة وصلت إلى 690 مليون دولار أمريكي، حيث يضم مجسمات لأسماك مختلفة الأحجام بجانب نقوش فراشات متنوعة على المقاعد وفي غرفة المعيشة.

ويحصل النزلاء في هذه الغرفة على مجموعة كبيرة من الخدم على مدار الساعة بجانب دولة فنية خاصة وفرصة للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية الموجودة بالغرفة خاصة مع وجود غرفة ألعاب تضم لعبة بولينغ بجانب عدد من الألعاب الأخرى.

وكان اليوتيوبر الشهير Doug DeMuro قد قام بجولة في أغلى غرفة فندق في العالم، ونشر فيها عنها حيث بلغت مرات مشاهدة الفيديو أكثر من 700 ألف مشاهدة خلال وقت قصير.