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مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. هكذا تحمي نفسك

الثلاثاء 10 مارس 2020 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. هكذا تحمي نفسك


وكالات / سما /

عادة ما يعاني مرضى السكري من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالعدوى الفيروسية، مثل الإنفلونزا، ولكن مع انتشار فيروس كورونا في الوقت الحالي، فإن المصابين بالسكري يواجهون أيضًا مخاطر المضاعفات الناتجة عنه بشكل أكبر من غيرهم.

وحذر الخبراء: "فيروس كورونا يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض أكثر حدة ومضاعفات خطيرة لدى مرضى السكري، خاصة كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة في الرئة".

ونصح الخبراء "إذا كنت مصاب بالسكري، وترغب في السفر خارج البلاد، فلا بد من اتباع الإرشادات التي تساعدك على الوقاية من كورونا (كوفيد 19)، وإذا شعرت بأي أعراض مثل الكحة وارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التنفس، فعليك قياس نسبة السكر في الدم سريعًا والتوجه للطوارئ".

ويرجع السبب إلى ضعف قدرة الجهاز المناعي في التصدي للعدوى بشكل فعال، ومن ثم توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، باتباع مرضى السكري بعض الإجراءات الوقائية لتقليل مخاطر الإصابة بكورونا، إلى جانب بعض الإرشادات في حالة الإصابة به، وفقًا لموقع "Diabetes".

إرشادات تحمي مريض السكري من فيروس كورونا:

-اتباع إرشادات الطبيب المختص للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

-تناول المكملات الغذائية والفيتامينات والأدوية اللازمة تحت إشراف الطبيب.

-تناول جرعة الإنسولين بانتظام.

-الحرص على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

-تنظيف الأسطح باستمرار لقتل الفيروسات.

-التحدث إلى الطبيب فورًا عند الشعور بأي أعراض تثير القلق.

-في حال تفشي المرض بشكل حاد، يُنصح بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

في حالة الإصابة بفيروس كورونا:

-المتابعة مع الطبيب المختص فورًا وبشكل منتظم للوقاية من أي مضاعفات خطيرة.

-الالتزام بضبط معدل السكر في الدم.

-غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتنظيف الإصبع ومكان الحقنة.

-اتباع إرشادات الطبيب.

#السكري #مرضى #فيروس كورونا

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