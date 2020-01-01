  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

فأرة خفيفة الوزن من "ريزر" لعشاق الألعاب

الثلاثاء 10 مارس 2020 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فأرة خفيفة الوزن من "ريزر" لعشاق الألعاب


وكالات / سما /

أعلنت شركة “ريزر” عن الفأرة Viper Mini الجديدة، لعشاق الألعاب، لافتةً إلى أنها طرحتها في الأسواق بسعر 40 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الفأرة Viper Mini الجديدة تمتاز بوزنها الخفيف وحجمها المناسب للأيدي الصغيرة؛ حيث لا يتعدى وزنها 61 جراما، وتتناسب من حيث المبدأ مع مستخدمي اليد اليمنى واليسرى، كما يمكن الوصول بسهولة إلى الأزرار المركبة على الجانبين بواسطة الإبهام.

وبفضل حجمها المدمج فإن الفأرة الجديدة تناسب عشاق الألعاب الذين يفضلون الإمساك بالفأرة بواسطة إصبعي الإبهام والخنصر دون إسناد راحة اليد على الفأرة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

واحتفظت الشركة الأمريكية بإضاءة RGB، التي تضيء شعار الشركة على الجانب الخلفي وشريط آخر على الجانب السفلي، وأوضحت شركة ريزر أن الفأرة الجديدة مزودة بمفاتيح تتحمل 50 مليون نقرة، ويعمل المستشعر بدقة وضوح 8500 نقطة في البوصة.

وتتضمن باقة تجهيزات الفأرة الجديدة على ذاكرة لتخزين برمجة الأزرار الستة وأقدام كبيرة، للحصول على خصائص انزلاق مثالية، إضافة إلى كابل مرن يصل طوله 1.8 متر.

#الألعاب #فأرة

الأكثر قراءة اليوم

مجلس الوزراء يوجه رسالة لاهالي قطاع غزة ويتخذ تعليمات وقرارات مهمة بشأن كورونا

نصائح ضارة للوقاية من كورونا .. احذر منها

غانتس يكشف عن تفاصيل اجتماعه مع ليبرمان.. اتفقنا على تشكيل حكومة لإخراج إسرائيل من الوحل

صحيفة: قيادة حماس تعمل من تركيا تنظيميا...واتجاه يدفع لعودة مشعل رئيسا لها

متهما واشنطن.. برلماني إيراني: فيروس آخر مجهول غير كورونا ينتشر في البلاد

السلطات المصرية تغلق معبر رفح في كلا الاتجاهين

الصحة العالمية تحذر: خطر تحول فيروس "كورونا" إلى وباء أصبح حقيقي للغاية.. وهذا ما يهمنا الآن

الأخبار الرئيسية

الحكومة: ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين لـ29..

الصحة الاسرائيلية: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ58.. وإغلاق محطة القطار في مطار بن غوريون

لماذا اختفت البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية المنطلقة من غزة ؟

"الله يستر".. تخوف إسرائيلي من انتشار كورونا في غزة

إسرائيل تدرس إمكانية السماح لآلاف الفلسطينيين المبيت فيها قبل فرض حصار على الضفة