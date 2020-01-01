فأرة خفيفة الوزن من "ريزر" لعشاق الألعاب

وكالات / سما /

أعلنت شركة “ريزر” عن الفأرة Viper Mini الجديدة، لعشاق الألعاب، لافتةً إلى أنها طرحتها في الأسواق بسعر 40 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الفأرة Viper Mini الجديدة تمتاز بوزنها الخفيف وحجمها المناسب للأيدي الصغيرة؛ حيث لا يتعدى وزنها 61 جراما، وتتناسب من حيث المبدأ مع مستخدمي اليد اليمنى واليسرى، كما يمكن الوصول بسهولة إلى الأزرار المركبة على الجانبين بواسطة الإبهام.

وبفضل حجمها المدمج فإن الفأرة الجديدة تناسب عشاق الألعاب الذين يفضلون الإمساك بالفأرة بواسطة إصبعي الإبهام والخنصر دون إسناد راحة اليد على الفأرة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

واحتفظت الشركة الأمريكية بإضاءة RGB، التي تضيء شعار الشركة على الجانب الخلفي وشريط آخر على الجانب السفلي، وأوضحت شركة ريزر أن الفأرة الجديدة مزودة بمفاتيح تتحمل 50 مليون نقرة، ويعمل المستشعر بدقة وضوح 8500 نقطة في البوصة.

وتتضمن باقة تجهيزات الفأرة الجديدة على ذاكرة لتخزين برمجة الأزرار الستة وأقدام كبيرة، للحصول على خصائص انزلاق مثالية، إضافة إلى كابل مرن يصل طوله 1.8 متر.