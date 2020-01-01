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ذعر في باريس سان جيرمان من مرض مبابي وسط أنباء كورونا

الثلاثاء 10 مارس 2020 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
ذعر في باريس سان جيرمان من مرض مبابي وسط أنباء كورونا


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “الكورييري ديللو سبورت” الإيطالية نقلاً عن “لو باريزيان” الفرنسية إمكانية غياب كيليان مبابي عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند الألماني بسبب مرضه.

وسيستضيف فريق باريس سان جيرمان مساء غد الأربعاء منافسه بوروسيا دورتموند على ملعب “حديقة الأمراء” في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب في ألمانيا قد انتهت بفوز بوروسيا دورتموند بهدفين لهدف، أحرزهما الشاب المميز إيرلينج هالاند، لذلك يحتاج سان جيرمان إلى الانتصار بهدفٍ نظيف حتى يتأهل للدور المقبل.

وأشارت الصحيفة أن مباراة مساء غد بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند ستلعب بدون جماهير بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

وأكملت الصحيفة أن باريس سان جيرمان قد يفتقد لخدمات نجمه المميز كيليان مبابي بسبب تعرضه لالتهاب في الحلق جعله لا يشارك في تدريبات الفريق مساء أمس.

وتم الربط بين تعرض كيليان مبابي لالتهاب في الحلق وإمكانية إصابته بالكورونا، ولكنها مجرد شائعات، حيث من المقرر أن يتعافى من مرضه بأسرع وقت.

وأوضحت الصحيفة أن البعض في باريس متفائل بشأن إمكانية مشاركة كيليان مبابي في مباراة الفريق الفرنسي المصيرية أمام دورتموند.

#باريس سان جيرمان #مبابي #كورونا

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