بيريز يجهز لقرار إقالة زيدان من ريال مدريد وتعيين خليفته

وكالات / سما /

فاجأت صحيفة ماركا الإسبانية _الموثوقة والمقربة من ريال مدريد متابعيها صباح اليوم الثلاثاء بالكشف عن إمكانية لجوء فلورنتينو بيريز رئيس النادي لقرار إقالة زين الدين زيدان من منصبه كمدرب ومدير فني للفريق الأول، وذلك في حال لم تتحسن النتائج في القريب العاجل.

ماركا وضحت في تقريرها بأن زيدان يعيش أياماً عصيبة في الوقت الحالي، فرغم أن رئيس النادي يعد صديقاً له، إلا أن العلاقة بينهما لا تبدو على ما يرام في ظل وجود خلاف بوجهات النظر على كيفية إدارة الفريق الأول في الريال.

ويبرز الخلاف على كيفية دمج اللاعبين الشبان مع المخضرمين في الفريق الأول على السطح في ريال مدريد، حيث يدور الشك داخل أروقة مجلس الإدارة حول تعامل زيدان مع الشبان في ظل عدم منحهم الفرص الكافية للعب مع الفريق، مع اعتماده المتكرر على النجوم المخضرمين.

وتفاقمت المشكلة في ظل تراجع نتائج ريال مدريد مؤخراً، حيث تلقى الفريق 4 هزائم في آخر 7 مباريات خسر على إثرها صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وخرج من مسابقة كأس ملك إسبانيا، مثلما أصبح مهدداً بالإقصاء من دور 16 في دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام مانشستر سيتي في البرنابيو (معقل ريال مدريد) بنتيجة 1-2.

بيريز ومجلس إدارته اجتمعوا مع زيدان قبل 3 أيام من الكلاسيكو الأخير بين ريال مدريد وبرشلونة، ورغم أن زيزو حصل على دعم الإدارة حينها، إلا أنه يعيّ بعدم استمرار هذا الدعم في ظل وجود خلافات واضحة على كيفية إدارة الفريق الأول.

بدورها وضحت ماركا بأن أنظار فلورنتينو بيريز اتجهت صوب ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي سابقاً، حيث يضعه على رأس أولوياته لتعويض زيدان في الصيف المقبل في حال قرر إقالته بنهاية المطاف.

ونقلت ماركا عن صحيفة ذا إندبندنت البريطانية بعض الأنباء التي تؤكد تواصل ريال مدريد مع بوتشيتينو والمقربين منه، حيث يريد الريال أن يكون على إطلاع دائم حول مستقبل المدرب الأرجنتيني للتحرك نحو التعاقد معه في حال كان قريباً من التعاقد مع نادي آخر.

ويبدو أن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي سابقاً هو الخيار الثاني لبيريز في حال لم يستطع التعاقد مع بوتشيتينو.