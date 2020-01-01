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سيتين يخطط لثورة في برشلونة

الثلاثاء 10 مارس 2020 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيتين يخطط لثورة في برشلونة


وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، بأن كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، يعتزم إجراء بعض التغييرات في الفريق الكتالوني.

وتولى سيتين قيادة برشلونة في يناير/ كانون الثاني الماضي، خلفًا لإرنستو فالفيردي، والذي رحل عن الفريق عقب خسارة كأس السوبر الإسباني.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن سيتين يرغب في ضخ دماء جديد في حميع خطوط برشلونة، عدا مركز حراسة المرمى.

ويرى سيتين أن خطوط الدفاع والوسط والهجوم في حاجة إلى تدعيم قوي بعناصر تصنع الفارق، في ظل اهتزاز مستوى اللاعبين الحاليين، الأمر الذي أثر على نتائج الفريق.

أما بالنسبة لمركز حراسة المرمى، فهناك اقتناع لدى سيتين بأن الثنائي تير شتيجن ونيتو يقدم مستويات مرضية، ولا داعٍ لضم حارس ثالث معهما.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا حاليًا بفارق نقطتين عن ريال مدريد، كما تنتظر مباراة العودة لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام نابولي.

#كيكي سيتين

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