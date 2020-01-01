لماذا اختفت البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية في غزة ؟

القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن مصادر مسؤولة في حركة حماس، أن الهدوء الذي يشهده قطاع غزة في الآونة الأخيرة لم يأت مصادفة، وإنما بسبب التقدم في مباحثات التهدئة مع "إسرائيل" من خلال الوسطاء.

وأشارت المصادر إلى أن الانشغال بتفشي فيروس كورونا والأزمة الإسرائيلية الداخلية، هي أسباب تضاف كذلك لأسباب الهدوء على حدود القطاع.

ووفقا للصحيفة، تخشى فصائل المقاومة في غزة أنه في حالة إطلاق الصواريخ أو البالونات، سوف تستغل "إسرائيل" انشغال العالم بفيروس كورونا وستقوم بتوجيه ضربة قوية للقطاع.

ونقلت الصحيفة تصريحا لمسؤول في وزارة الصحة في غزة، أن "التعامل مع كورونا هو فوق كل الاعتبارات السياسية، وبدون مساعدة من إسرائيل، سيكون الوضع في قطاع غزة صعبًا".

ونفى مصدر مسؤول في حماس للصحيفة أن تكون الحركة بانتظار تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة أو على اتصال بالقائمة المشتركة. مضيفا: "نتنياهو هو نفسه غانتس".