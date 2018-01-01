البطالة في تركيا ترتفع إلى 7ر13% في ديسمبر الماضي

انقرة / وكالات /

أظهرت بيانات نُشرت في تركيا اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة ارتفع في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي إلى 7ر13% .

ووفقا لبيان لمعهد الإحصاء التركي (تركستات) فإن البطالة ارتفعت في كانون أول/ديسمبر الماضي بصورة طفيفة بلغت 2ر0% مقابل الشهر نفسه من عام 2018 . وأوضحت البيانات التي نقلتها وكالة "الأناضول" التركية أن عدد العاطلين عن العمل في المرحلة العمرية من 15 عاما فأعلى في البلاد وصلت إلى 4ر4 مليون شخص بنهاية العام الماضي، بارتفاع بـ94 ألف شخص مقابل تشرين ثان/نوفمبر من عام 2018 .

أما على أساس شهري، فقد ارتفعت البطالة في كانون أول/ديسمبر بـ4ر0% مقابل تشرين ثان/نوفمبر السابق له عندما كانت البطالة عند 3ر13% . تجدر الإشارة إلى أن تركيا كانت تستهدف الوصول بمعدلات البطالة إلى 9ر12% في 2019 .

