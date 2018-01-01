  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

البطالة في تركيا ترتفع إلى 7ر13% في ديسمبر الماضي

الثلاثاء 10 مارس 2020 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطالة في تركيا ترتفع إلى 7ر13% في ديسمبر الماضي


انقرة / وكالات /

أظهرت بيانات نُشرت في تركيا اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة ارتفع في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي إلى 7ر13% .

ووفقا لبيان لمعهد الإحصاء التركي (تركستات) فإن البطالة ارتفعت في كانون أول/ديسمبر الماضي بصورة طفيفة بلغت 2ر0% مقابل الشهر نفسه من عام 2018 . وأوضحت البيانات التي نقلتها وكالة "الأناضول" التركية أن عدد العاطلين عن العمل في المرحلة العمرية من 15 عاما فأعلى في البلاد وصلت إلى 4ر4 مليون شخص بنهاية العام الماضي، بارتفاع بـ94 ألف شخص مقابل تشرين ثان/نوفمبر من عام 2018 .

أما على أساس شهري، فقد ارتفعت البطالة في كانون أول/ديسمبر بـ4ر0% مقابل تشرين ثان/نوفمبر السابق له عندما كانت البطالة عند 3ر13% . تجدر الإشارة إلى أن تركيا كانت تستهدف الوصول بمعدلات البطالة إلى 9ر12% في 2019 .
 

#تركيا #بطالة

الأكثر قراءة اليوم

مجلس الوزراء يوجه رسالة لاهالي قطاع غزة ويتخذ تعليمات وقرارات مهمة بشأن كورونا

نصائح ضارة للوقاية من كورونا .. احذر منها

غانتس يكشف عن تفاصيل اجتماعه مع ليبرمان.. اتفقنا على تشكيل حكومة لإخراج إسرائيل من الوحل

متهما واشنطن.. برلماني إيراني: فيروس آخر مجهول غير كورونا ينتشر في البلاد

فيديو محرج.. بوتين يجبر أردوغان على الانتظار دقيقتين قبل الدخول

الصحة العالمية تحذر: خطر تحول فيروس "كورونا" إلى وباء أصبح حقيقي للغاية.. وهذا ما يهمنا الآن

السلطات المصرية تغلق معبر رفح في كلا الاتجاهين

الأخبار الرئيسية

لماذا اختفت البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية في غزة ؟

"الله يستر".. تخوف إسرائيلي من انتشار كورونا في غزة

إسرائيل تدرس إمكانية السماح لآلاف الفلسطينيين المبيت فيها قبل فرض حصار على الضفة

صحيفة: قيادة حماس تعمل من تركيا تنظيميا...واتجاه يدفع لعودة مشعل رئيسا لها

32020323422129

برلماني إيراني : فيروس جديد قاتل غير كورونا يضرب بلدنا ويتهم أمريكا بالوقوف وراءه