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ايران: تسجيل 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

الثلاثاء 10 مارس 2020 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايران: تسجيل 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية


طهران /وكالات /

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 8042 في البلاد.

وأكدت الوزارة تسجيل 54 حالة وفاة و881 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

إلى ذلك، أعلن محافظ بلدة شهريار التابعة للعاصمة طهران أن الوضع "أحمر" في البلدة، كما دعا المواطنين إلى عدم الخروج من منازلهم.

من جهتها، أعلنت بلدية مدينة كاشان التابعة لمحافظة أصفهان عن خطورة الأوضاع الصحية فيها، ودعت المحلات التجارية إلى إغلاق أبوابها عند الساعة الثالثة عصرا.

وكان محافظ المدينة أعلن أمس في مقابلة على التلفزيون المحلي وفاة 88 حالة، وإصابة 1056 آخرين بفيروس كورونا، وهو ما نفته وزارة الصحة الإيرانية.

وفي السياق نفسه، أصدرت لجنة مكافحة فيروس "كورونا" في مدينة بوشهر قرارا بوضع القادمين إلى المدينة في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، مع تحملهم لنفقات أيام الحجر.

وفي سياق آخر، تعافت النائبة في البرلمان عن مدينة طهران، زهرة إلهيان، بعد إصابتها بالفيروس، فيما ارتفع عدد الوفيات في مدينة الأهواز نتيجة تناول كحول مغشوشة إلى 36 وحالات التسمم إلى 270.

#ايران #كورونا #فيروس #طهران #كاشان

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