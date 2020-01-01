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نتائج انتخابات الكنيست النهائية: 58 مقعدا لليمين و15 للمشتركة

الثلاثاء 10 مارس 2020 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج انتخابات الكنيست النهائية: 58 مقعدا لليمين و15 للمشتركة


القدس المحتلة / سما /

صادقت الهيئة العامة للجنة الانتخابات المركزية اليوم، الثلاثاء، على النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ23، بتأييد 20 مندوبا مقابل ستة ممتنعين، جميعهم من حزب الليكود، فيما انسحب مندوبو حزب شاس من اجتماع اللجنة أثناء التصويت.

وجاءت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست مطابقة للنتائج التي نُشرت سابقة، وقبل إنهاء فرز كافة الأصوات. وحصل حزب الليكود على 36 مقعدا في الكنيست، كتلة "كاحول لافان" 33 مقعدا، القائمة المشتركة 15 مقعدا، شاس 9 مقاعد، بينما حصل كل من "يهدوت هتوراة" و"يسرائيل بيتينو" و"العمل – غيشر – ميرتس" على 7 مقاعد، وتحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا" على 6 مقاعد. وترسخ هذه النتائج حصول كتلة اليمين والحريديين بزعامة بنيامين نتنياهو على 58 مقعدا من أصل 120 مقعدا.

وسيسلم رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نيل هندل، غدا، نتائج الانتخابات النهائية إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الذي أعلن أنه سيجري مشاورات مع الكتل البرلمانية بشأن التوصية على مرشح لتشكيل حكومة مقبلة، يوم الأحد المقبل، وأن هذه المشاورات ستستمر يوما واحد فقط.

وانتقدت "كاحول لافان" امتناع الليكود عن التصويت على النتائج النهائية للانتخابات، وقالت إن هذا الامتناع هو "سابقة خطيرة وحقيرة بعدم قبول نتائج الانتخابات. وبعد النيابة العامة، المحاكم والمستشار القضائي للحكومة، يحاول مبعوثو نتنياهو تحويل لجنة الانتخابات أيضا إلى عدوة الشعب. ولن نسمح بذلك، وعلينا تشكيل حكومة من أجل منع انتخابات رابعة".

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، أن اللجنة الدستورية في الليكود ستعقد اجتماعا، الأسبوع المقبل، من أجل المصادقة على إلغاء الانتخابات الداخلية في الحزب على رئاسته والمرشحين بقائمته، في حال حل الكنيست والتوجه لانتخابات رابعة للكنيست.

#الكنيست #انتخابات #اسرائيل

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