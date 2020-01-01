الحكومة تعلن عدم وجود إصابات جديدة في فلسطين

رام الله / سما /

أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، ابراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، بعدم وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في فلسطين.

وقال ملحم في بيان صحفي: إن عدد المصابين في فلسطين، 26 إصابة جميعها في بيت لحم وواحدة في طولكرم، وتم إدخال إصابة واحدة منها فقط للعناية المكثفة، وتم ادخال واحدة منها فقط في العناية المكثفة ووضعها مستقر، ولا داعي للقلق.

وبما يتعلق بالمعلمة التي أعلن عن إصابتها في الخليل مساء أمس الاثنين، أنه تم فحص عينات ممن خالطوا المعلمة وكانت النتيجة سلبية، أي عدوم وجود فيروس.

وأضاف أن 73 فحصاً قيد المتابعة في هذه الأثناء، ومن المتوقع إعلان النتيجة النهائية لهذه الفحوصات عقب المؤتمر الصحفي الذي يعقد عند السادسة مساءً.