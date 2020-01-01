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مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 471 مواطنا خلال الشهر الماضي

الثلاثاء 10 مارس 2020 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت مؤسسات الأسرى، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت (471) مواطنا من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر شباط الماضي، من بينهم (95) طفلاً، ومن النساء.(11) 
وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم الثلاثاء، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (156) مواطناً من القدس، و(49) مواطناً من رام الله والبيرة، و(120) مواطناً من الخليل، و(37) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (24) مواطناً، فيما اعتقلت (16) مواطناً من نابلس، ومن طولكرم (10) مواطنين، و(25) مواطناً من قلقيلية، أما من طوباس فقد اعتقلت مواطنين اثنين، ومواطنين آخرين جرى اعتقالهما من سلفيت، و(21) مواطناً من أريحا، بإضافة إلى(9) مواطنين من غزة.


وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر شباط حوالي 5 آلاف أسير، منهم (43) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (180) طفلا، والمعتقلين الإداريين (430)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (107) أوامر إدارية، بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري.

#الأسرى

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