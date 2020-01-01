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لا إصابات بكورونا في نابلس والمحافظ يقرر إغلاق المقاهي

الثلاثاء 10 مارس 2020 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا إصابات بكورونا في نابلس والمحافظ يقرر إغلاق المقاهي


رام الله / سما /

أكدت مديرية صحة نابلس، اليوم الثلاثاء، أن نتيجة الحالة التي أُشتبه بها يوم أمس، سليمة، وهو ما يؤكد أن المحافظة خالية من أية إصابة حتى اللحظة.

في السياق ذاته، قرر محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، إغلاق كافة المقاهي كخطوة وقائية واحترازية، في ظل حالة الطوارئ المعلنة بسبب كورونا.

وقالت المحافظة في بيان لها: إن اللواء رمضان قرر إغلاق المقاهي في المحافظة؛ نظرا لعدم التزامهم بالتعليمات، وحرصاً على سلامة المواطنين.

وكان رمضان أمهل أصحاب المقاهي مدة يومين، لضبط الحالة، والحد من التجمعات فيها، وفي حال عدم الالتزام سيتم إغلاقها.

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