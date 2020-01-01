الأجهزة الأمنية تلقي القبض على مروجي شائعات في الخليل وبيت لحم

رام الله / سما /

ألقى جهاز المخابرات العامة في الخليل القبض عى شخصين، كما ألقى جهاز الأمن الوقائي في بيت لحم القبض على آخر في بيت لحم، قاموا بترويج إشاعات عبر تسجيل صوتي مزيف حول وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد مصدرفي المخابرات العامة، أنه تم تحويلهم للتحقيق، للوقوف على ملابسات ما جرى، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشدداً على أن الأجهزة ستضرب بيد من حديد كل من يقوم بنشر معلومات أو شائعات من شأنها إثارة هلع المواطنين حول كورونا.

وذكر أن الأجهزة الأمنية لديها تعليمات بمحاربة مثيري الإشاعات، في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تنسق فيما بينها من أجل وقف انتشار الشائعات التي تسبب الهلع والخوف لدى المواطنين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لحماية مواطنينا ليكونوا على دراية ووعي ومقدرة على مواجهة الفيروس.

من ناحيته، أكد مدير عام شرطة بيت لحم طارق الحاج، أن الأجهزة الأمنية تعمل بتنسيق وتكامل لحماية أبناء شعبنا، لافتاً إلى أن الشائعات سلاح قاتل وتؤثر على معنويات المواطنين، مبينا أن الأجهزة الأمنية تلقت أوامر باعتقال مثيري الشائعات والهلع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن كورونا.

ودعا الحاج المواطنين إلى الوعي والمسؤولية، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل مواطناً من قرية دير صلاح شرق بيت لحم، بعد نشره تسجيلاً صوتياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث فيه عن وجود إصابات بفيروس كورونا وادعائه أنه يعمل في وزارة الصحة ما تسبب بحالة هلع ورعب بين المواطنين.