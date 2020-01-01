إسرائيل تدرس إمكانية السماح لآلاف الفلسطينيين المبيت فيها قبل فرض حصار على الضفة

القدس المحتلة / سما /

تدرس الحكومة الإسرائيلية إمكانية السماح لعشرات الآلاف العمال الفلسطينيين المبيت في إسرائيل كي يكون من الممكن فرض طوق شامل على مناطق السلطة الفلسطينية، خوفًا من انتشار فيروس كورونا دون المساس بالاقتصاد الإسرائيلي، وفقا لقناة كان العبرية.

وبحسب الاقتراح الذي بلورته الوزارات المعنية، يخضع هؤلاء العمال لفحوصات، ومن سيتضح أنه لا يحمل الفيروس يسمح له بالمبيت لدى مشغليه أو في مكان أخر سيخصص لذلك.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه يدخل البلاد يوميًا خمسة وستون ألف عامل للعمل في مجال البناء.