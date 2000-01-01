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الاحتلال يغلق مدخل شارع الشهداء وسط الخليل

الثلاثاء 10 مارس 2020 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.

وذكرت مصادر اعلاميه  في الخليل، إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل شارع الشهداء الرئيسي، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج عبر الحاجز العسكري، بحجة احتفال المستوطنين بالأعياد اليهودية.

يذكر أن سلطات الاحتلال أغلقت شارع الشهداء عام 1994 أمام حركة المركبات الفلسطينية، في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي، ثم منعت المواطنين الفلسطينيين من المشي في الشارع نهاية عام 2000، بدعوى توفير الحماية لعشرات المستوطنين الذين يحتلون قلب الخليل.

كما يغلق الاحتلال بأوامر عسكرية أكثر من 500 محل تجاري في وسط المدينة، وممارساته فيها أجبرت أصحاب أكثر من 1000 محل تجاري آخر على إغلاق محالهم، كما ويقيم نحو مئة حاجز وبوابة حديدية من أنواع مختلفة فيها، في الوقت الذي يتمتع فيه المستوطنون بحرية الحركة في الشوارع المغلقة، ويحظون بحماية قوات الاحتلال.

 
#الاحتلال

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