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مسؤول صيني يؤكد أن عشرات الآلاف تعافوا من "كورونا" بفضل الطب الصيني التقليدي

الثلاثاء 10 مارس 2020 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول صيني يؤكد أن عشرات الآلاف تعافوا من "كورونا" بفضل الطب الصيني التقليدي


وكالات

قال نائب رئيس دائرة الطب التقليدي الصيني، يو يان هونغ، إن الغالبية العظمى من بين أكثر من 50000 مريض متعاف من "كورونا" تلقوا علاجات من الطب الصيني التقليدي قبل مغادرتهم المستشفيات.hg

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الجمع بين الطب الصيني التقليدي والطب الغربي في علاج فيروس "كورونا" المستجد قد أثبت فعاليته من خلال العدد الكبير من المرضى المتعافين.

وأشار إلى أن الطب الصيني التقليدي ساهم في علاج 74603 حالات إصابة مؤكدة على مستوى البلاد، وهو ما يمثل 92.5 % من إجمالي المتعافين، وفقا للبيانات الرسمية.

ومقارنة مع أولئك الذين عولجوا فقط بالطب الصيني التقليدي أو الطب الغربي، أكد فريق من الخبراء أن العلاج المتكامل للطب الصيني التقليدي والطب الغربي يمكن أن يعالج الأعراض بسرعة أكبر مثل الحمى والسعال والتعب، ويقلل كذلك بشكل فعال من فرص تطور أعراض خفيفة ودورية إلى أعراض شديدة أو حرجة، وذلك لتحسين معدل الشفاء وتقليل معدل الوفيات.

ولفت يو إلى أن علاج الطب الصيني التقليدي يركز على تحسين دفاعات الجسم الطبيعية ضد الوباء وقدرته على إصلاح نفسه مع الحفاظ على التوازن العام.

المصدر: "شينخوا"

#الصين #طب #فيروس كورونا

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