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جلسة محاكمة لوالدة الشهيد نعالوة للنطق بقرار الاستئناف

الثلاثاء 10 مارس 2020 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جلسة محاكمة لوالدة الشهيد نعالوة للنطق بقرار الاستئناف


رام الله / سما /

تعقد، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة للأسيرة وفاء مهداوي والدة الشهيد أشرف نعالوة من ضاحية شويكة شمال طولكرم في سجن عوفر للنطق بقرار الاستئناف.

وتأتي هذه المحاكمة بعد أن اعترضت النيابة العامة على قرار الحكم الصادر بحقها والمتضمن بالسجن الفعلي لمدة 18 شهراً ودفع غرامة مالية بقيمة 40 ألف شيكل كتعويض للمستوطنين الذين قتلوا في العملية التي نفذها نجلها الشهيد أشرف في مصنع بركان الاستيطاني في الأول من تشرين أول عام 2018.

يذكر أن الأسيرة مهداوي تعاني من أمراض عدة، وزوجها وليد نعالوة معتقلاً لدى الاحتلال، وما زال موقوفاً في سجن مجدو، ونجلها أمجد نعالوة الذي صدر بحقه السجن الفعلي لمدة عامين بعد مضاعفة حكمه الأول لمدة عام واحد وغرامة مالية بقيمة 70 ألف شيكل.

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