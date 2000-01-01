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هآرتس: تلوث الهواء في عطروت تجاوز معايير حماية البيئة

الثلاثاء 10 مارس 2020 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: تلوث الهواء في عطروت تجاوز معايير حماية البيئة


القدس المحتلة / سما /

ذكر تقرير لصحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أن تلوث الهواء في المنطقة الصناعية عطروت شمال القدس، تجاوز في السنوات الأخيرة معايير وكالة حماية البيئة.

وبحسب التقرير، فإن معدل التلوث وصل 1000% وهو مستوى قياسي، وأعلى من المعيار المحدد، وفي بعض الحالات وصل إلى 2000%.

ويظهر من تقرير اختصاصي أن عشرات الآلاف من الأشخاص يتعرضون للتلوث كل يوم في المنطقة الصناعية وكذلك المنطقة السكنية المحيطة بها.

ويشير التقرير إلى أن هذه المعدلات تتسبب بأمراض الرئة والسرطان والربو وغيرها، وتزيد من فرص الوفيات في صفوف المرضى.

وبحسب الاختبارات التي جرت فإن التلوث ينبع بالأساس من 8 مصانع خرسانية و 4 محطات للمعالجة.

وتشير الصحيفة إلى أن أكثر المتضررين هم الفلسطينيين في الأحياء المجاورة مثل بيت حنينا وكفر عقب ومخيم قلنديا.

وادعت وزارة البيئة الإسرائيلية وكذلك بلدية القدس، بأنه يتم العمل من أجل التخفيف من هذه البيانات والعمل على إعادتها لمستواها الطبيعي.

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