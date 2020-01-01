القائمة المشتركة تحدد شروطًا لدعم حكومة غانتس قبل لقاء اليوم

القدس المحتلة / سما /

ذكرت إذاعة كان العبرية، اليوم الثلاثاء، أن القائمة العربية المشتركة حددت عددًا من الشروط لدعم الحكومة التي ينوي بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض تشكيلها، وذلك قبل لقاء قادة الحزبين هذا اليوم.

ونقلت الإذاعة، عن أحمد الطيبي عضو القائمة العربية المشتركة قوله إنه يجب أن يتم إلغاء قانون "كمينتش" الذي يهدف لهدم منازل الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، والعمل على تخصيص ميزانية لمحاربة الجريمة، وأخرى للنهوض بواقع التعليم في الوسط الفلسطيني.

وشدد الطيبي على ضرورة أن يتراجع غانتس بشكل واضح عن موافقته على بنود صفقة القرن المتعلقة بضم الأراضي الفلسطينية، خاصةً فيما يتعلق بطرح نقل المثلث للسيادة الفلسطينية. وفق الصفقة.

وفي سياق متصل، اعتبر أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة استثناء حزب التجمع من الاتصالات الهاتفية التي أجراها أمس غانتس مع رؤساء أحزاب القائمة بأنه نهج مرفوض كليًا.

وقال عودة أنه أوضح لغانتس أن القائمة المشتركة ستعمل على تعزيز مصالح جميع المواطنين كفصيل موحد في مكوناته الأربعة.

وأكد أن القائمة المشتركة متمسكة بهدفها لاستبدال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم ممثلون عن حزب غانتس مع ممثلي المشتركة بمكوناتها الحزبية الأربعة لبحث إمكانية تشكيل الحكومة برئاسة بيني غانتس.