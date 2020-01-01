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نابلس: الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بينهم أمين سر حركة فتح في منطقة شهداء بيتا

الثلاثاء 10 مارس 2020 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 10 مواطنين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت ثمانية شبان عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، وهم: منور عبد الرحمن بني شمسة وهو أمين سر حركة فتح في منطقة شهداء بيتا، ورائد عبد الرحيم داود، وإبراهيم محمود داود، وحسين عرسان داود، وحسين محمود داود، وجهاد فايز حمايل، وحمدان فايز حمايل، وسيف ضيف الله حمايل.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عورتا جنوبا، واعتقلت الأسير المحرر والباحث عبد السلام عواد، كما داهمت قرية أوصرين واعتلقت الأسير المحرر سامر حمدي مفلح، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

#الاحتلال

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