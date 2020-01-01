هآرتس : مخاوف إسرائيلية من انتشار كورونا في غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أن هناك مخاوفاً لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية من انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، فإن المخاوف لدى المنظومة الأمنية في إسرائيل ستجبر على التعامل مع هذا الخطر بنفسها لمساعدة قطاع غزة ومنع تفشي هذا المرض. مشيرةً إلى أن إسرائيل لن تستطيع التخلي عن مسؤولياتها حينها.

ووفقًا للصحيفة، فإن إسرائيل في موقف معقد بشأن التعامل مع قطاع غزة والضفة الغربية، فهي مضطرة لتنسيق أوثق مع الجهتين لمنع تفشي هذا المرض.

وأشارت إلى أن المعركة المكثفة ضد المرض زادت من فرض التهدئة الأمنية مع قطاع غزة، وسيكون هناك تنسيق كبير لمواجهة خطورة الفيروس.

واعتبرت أن الأيام المقبلة ستكون بمثابة اختبار لإسرائيل بشأن اتخاذ القرار حول استمرار إغلاق الأراضي الفلسطينية بعد انتهاء عطلة "عيد البوريم" أم أنها ستعيد فتح المعابر والحواجز.