  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

"فلة الجزائرية" تتمنى إصابة متظاهري الحراك بكورونا (شاهد)

الثلاثاء 10 مارس 2020 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فلة الجزائرية" تتمنى إصابة متظاهري الحراك بكورونا (شاهد)


وكالات

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر المطربة فلة عبابسة "فلة الجزائرية" وهي تتمنى إصابة متظاهري الحراك بفيروس "كورونا".

"فلة الجزائرية"، ظهرت في بث مباشر عبر "إنستغرام"، في مكان معتم، وهي تصرخ وتشتم بالحراك، وتتمنى أن يأتي مصاب بكورونا، ويبصق في تجمعاتهم؛ ليصيبهم جميعا بالفيروس.

وانهالت "فلة" بالدعاوي والشتائم على الحراك، دون إبداء الأسباب.

وفي وقت لاحق، ظهرت المطربة المثيرة للجدل معتذرة بشدّة عن الفيديو، الذي قالت إنها صورته وهي خارج إرادتها.

وأوضحت أنها تمر بوضع نفسي صعب للغاية، ولا يمكن لها أن تهاجم الحراك من قلبها، مذكّرة بأنها من أوائل من دعا للتحرك ضد العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأضافت: "أنا من شجعت على هذا الحراك المبارك، وحسبي الله ونعم الوكيل في من وزّع الفيديو، وهذا الفيديو للاعتذار؛ لأني والله كنت في وضع لا أحسد عليه".

#فلة #تونس #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

طبيبٌ فلسطينيٌّ بمدينة ووهان:أيها الفلسطينيون اتحدوا ..لو تفشّى (كورونا) بينكم ستكونون بكارثة

غانتس يكشف عن تفاصيل اجتماعه مع ليبرمان.. اتفقنا على تشكيل حكومة لإخراج إسرائيل من الوحل

شهيدان جديدان متاثران بجراحهما في حريق النصيران والعدد يرتفع الى 13 شهيدا

متهما واشنطن.. برلماني إيراني: فيروس آخر مجهول غير كورونا ينتشر في البلاد

صاحب أغنية "بنت الجيران" يرد على المتحدث باسم جيش الاحتلال!

فيديو محرج.. بوتين يجبر أردوغان على الانتظار دقيقتين قبل الدخول

الصحة العالمية تحذر: خطر تحول فيروس "كورونا" إلى وباء أصبح حقيقي للغاية.. وهذا ما يهمنا الآن

الأخبار الرئيسية

صحيفة: قيادة حماس تعمل من تركيا تنظيميا...واتجاه يدفع لعودة مشعل رئيسا لها

32020323422129

برلماني إيراني : فيروس جديد قاتل غير كورونا يضرب بلدنا ويتهم أمريكا بالوقوف وراءه

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم يرفع عدد الاصابات إلى" 26"

كورونا

الصحة الاسرائيلية: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ50.. ونتنياهو يقرر فرض الحجر الصحي على جميع العائدين

مجلس الوزراء يوجه رسالة لاهالي قطاع غزة ويتخذ تعليمات وقرارات مهمة بشأن كورونا