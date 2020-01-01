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ترامب صافح عضوين بالكونغرس قبل وضعهما في الحجر الصحي

الثلاثاء 10 مارس 2020 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب صافح عضوين بالكونغرس قبل وضعهما في الحجر الصحي


وكالات

أفادت شبكة "سي إن بي سي" بأن عضوين جمهوريين بالكونغرس تواصلا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل إعلانهما دخول الحجر الصحي، إثر التقائهما بشخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي"، فإن ترامب صافح النائب دوغ كولينز، من ولاية جورجيا الأسبوع الماضي، وسافر مع مات غايتس، من فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية الأولى امس الاثنين.

وأعلن كولينز وغايتس، أنهما عزلا نفسيهما ذاتيا لأنهما تواصلا مباشرة مع شخص في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في ماريلاند أواخر فبراير، والذي تم تشخيصه كمصاب بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا للشبكة الأمريكية فإن عضوي الكونغرس لم تظهر عليهما أعراض الفيروس، حيث قال غايتس في تغريدة له إنه أجرى اختبارات كورونا ويتوقع صدور النتائج قريبا.

#ترامب #فيروس كورونا #امريكا

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