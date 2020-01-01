تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم يرفع عدد الاصابات إلى" 26"

رام الله / سما /

أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية التي صدرت عن مختبر الصحة المركزي التابع لوزارة الصحة، إصابة حالة جديدة من بين العينات ال "37" التي أخضعت للفحص المخبري مساء الاثنين، لترتفع أعداد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى" 26" حالة، واحدة منها سجلت في ضاحية ارتاح قضاء طولكرم وأما باقي الحالات فقد تم تسجيلها في محافظة بيت لحم.

كما أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية سلبية العينات" أي غير مصابة بالمرض" ل "40" عينة من أصل "60 " عينة خضعت للفحص المخبري وهي للقادمين عبر المعابر والحدود ، من بينها عينة واحدة أخذت من فتاة خضعت للحجر الصحي في مجمع فلسطين الطبي في رام الله مساء الاثنين.