  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم يرفع عدد الاصابات إلى" 26"

الثلاثاء 10 مارس 2020 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم يرفع عدد الاصابات إلى" 26"


رام الله / سما /

 أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية التي صدرت عن مختبر الصحة المركزي التابع لوزارة الصحة، إصابة حالة جديدة من بين العينات ال "37" التي أخضعت للفحص المخبري مساء الاثنين، لترتفع أعداد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى" 26" حالة، واحدة منها سجلت في ضاحية ارتاح قضاء طولكرم وأما باقي الحالات فقد تم تسجيلها في محافظة بيت لحم.

كما أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية سلبية العينات" أي غير مصابة بالمرض" ل "40" عينة من أصل "60 " عينة خضعت للفحص المخبري وهي للقادمين عبر المعابر والحدود ، من بينها عينة واحدة أخذت من فتاة خضعت للحجر الصحي في مجمع فلسطين الطبي في رام الله مساء الاثنين.

#فيروس كورونا #بيت لحم #اصابات

الأكثر قراءة اليوم

طبيبٌ فلسطينيٌّ بمدينة ووهان:أيها الفلسطينيون اتحدوا ..لو تفشّى (كورونا) بينكم ستكونون بكارثة

غانتس يكشف عن تفاصيل اجتماعه مع ليبرمان.. اتفقنا على تشكيل حكومة لإخراج إسرائيل من الوحل

شهيدان جديدان متاثران بجراحهما في حريق النصيران والعدد يرتفع الى 13 شهيدا

متهما واشنطن.. برلماني إيراني: فيروس آخر مجهول غير كورونا ينتشر في البلاد

صاحب أغنية "بنت الجيران" يرد على المتحدث باسم جيش الاحتلال!

فيديو محرج.. بوتين يجبر أردوغان على الانتظار دقيقتين قبل الدخول

الصحة العالمية تحذر: خطر تحول فيروس "كورونا" إلى وباء أصبح حقيقي للغاية.. وهذا ما يهمنا الآن

الأخبار الرئيسية

صحيفة: قيادة حماس تعمل من تركيا تنظيميا...واتجاه يدفع لعودة مشعل رئيسا لها

32020323422129

برلماني إيراني : فيروس جديد قاتل غير كورونا يضرب بلدنا ويتهم أمريكا بالوقوف وراءه

كورونا

الصحة الاسرائيلية: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ50.. ونتنياهو يقرر فرض الحجر الصحي على جميع العائدين

مجلس الوزراء يوجه رسالة لاهالي قطاع غزة ويتخذ تعليمات وقرارات مهمة بشأن كورونا

كورونا

الصحة العالمية تحذر: خطر تحول فيروس "كورونا" إلى وباء أصبح حقيقي للغاية.. وهذا ما يهمنا الآن