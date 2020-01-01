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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

الثلاثاء 10 مارس 2020 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة


رام الله / سما /

شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة طالت ١١ مواطنا.
وعرف من معتقلي الضفة فجر اليوم
١. المحرر علي شواهنة- كفر ثلث قرب قلقيلية
٢. المحرر والباحث عبد السلام عواد- عورتا جنوب نابلس
٣. منور بني شمسة- بيتا جنوب نابلس
٤. رائد داوود- بيتا
٥. إبراهيم داود بني شمسة- بيتا
٦. حسين داود بني شمسة- بيتا
٧. جهاد فايز حمايل- بيتا
٨. حمدان فايز حمايل- بيتا
٩. سيف ضيف الله حمايل- بيتا
١٠. الاسير المحرر سامر حمدي نايف مفلح من قرية اوصرين
١١. حمودة جبارين- الرام شمال القدس
كما داهم جنود الاحتلال المنازل في قرية عسلة قرب قلقيلية واقتحام بدو شمال غرب القدس وسلواد شرق رام الله

#الاحتلال #اعتقالات #الضفة

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