الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

رام الله / سما /

شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة طالت ١١ مواطنا.

وعرف من معتقلي الضفة فجر اليوم

١. المحرر علي شواهنة- كفر ثلث قرب قلقيلية

٢. المحرر والباحث عبد السلام عواد- عورتا جنوب نابلس

٣. منور بني شمسة- بيتا جنوب نابلس

٤. رائد داوود- بيتا

٥. إبراهيم داود بني شمسة- بيتا

٦. حسين داود بني شمسة- بيتا

٧. جهاد فايز حمايل- بيتا

٨. حمدان فايز حمايل- بيتا

٩. سيف ضيف الله حمايل- بيتا

١٠. الاسير المحرر سامر حمدي نايف مفلح من قرية اوصرين

١١. حمودة جبارين- الرام شمال القدس

كما داهم جنود الاحتلال المنازل في قرية عسلة قرب قلقيلية واقتحام بدو شمال غرب القدس وسلواد شرق رام الله