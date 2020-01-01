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حالة الطقس : انخفاض على الحرارة

الثلاثاء 10 مارس 2020 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : انخفاض على الحرارة


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود طروة، أن يطرأ الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، ولطيفا نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئاً نهاراً، ومائلاُ للبرودة ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الخميس يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الحرارة، وخلال ساعات النهار يحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وخلال ساعات الليل تتأثر فلسطين بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، وتسقط تدريجياً أمطار غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بزخات من البرد أحياناً فوق كافة المناطق، وتهب رياح قوية، ويحذر من السيول.
وفي يوم الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس عاصفاً وماطراً فوق كافة المناطق خلال ساعات الصباح، وتكون الامطار رعدية غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحيانا، ولاحقاً يضعف تساقط الامطار ويتوقف فوق معظم المناطق، ويعود تريجياً مرة أخرى خلال ساعات الليل، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

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