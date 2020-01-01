غنام: إغلاق المقاهي والمطاعم والأندية الرياضية بمحافظة رام الله والبيرة اعتبارا من فجر غد

رام الله / سما /

أصدرت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، مساء اليوم الإثنين، قرارا يقضي بإغلاق المقاهي والمطاعم ومنع كافة التجمعات، إضافة إلى منع خدمة إيصال "الأراجيل" للمنازل، حرصا على السلامة العامة، خاصة مع ازدياد رقعة الإصابات بفيروس "كورونا"، اعتبارا من فجر غد الثلاثاء.

كما قررت المحافظ غنام، إغلاق الأندية والمراكز الرياضية، ومقاهي الإنترنت، وصالات الألعاب بكافة أشكالها، احترازيا، بما فيها التجمعات التدريبية لفرق الدبكة والفرق الكشفية.

وقالت، في بيان صحفي، "إن القرارات التي نتخذها تباعا تأتي بناء على تطورات الأمور"، مشيرة إلى أن إغلاق كل مناحي الحياة والمؤسسات التجارية والعامة يسبب شللا كاملا للحياة، وهذا ما نتمنى أن لا نصله، مع أهمية اتباع كل منشأة لإجراءات السلامة العامة وأعلى درجات الحرص".

وبينت أن "هذه الإجراءات تهدف لمنع انتشار الفيروس في محافظتنا، علما أنه لم تسجل أي حالة حتى اللحظة فيها"، متمنية السلامة لأبناء شعبنا في كافة محافظات الوطن.

وأوضح البيان، أن الأجهزة المختصة ستقوم بجولات للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة، وأن من يثبت مخالفته لها سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.