  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غنام: إغلاق المقاهي والمطاعم والأندية الرياضية بمحافظة رام الله والبيرة اعتبارا من فجر غد

الإثنين 09 مارس 2020 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنام: إغلاق المقاهي والمطاعم والأندية الرياضية بمحافظة رام الله والبيرة اعتبارا من فجر غد


رام الله / سما /

 أصدرت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، مساء اليوم الإثنين، قرارا يقضي بإغلاق المقاهي والمطاعم ومنع كافة التجمعات، إضافة إلى منع خدمة إيصال "الأراجيل" للمنازل، حرصا على السلامة العامة، خاصة مع ازدياد رقعة الإصابات بفيروس "كورونا"، اعتبارا من فجر غد الثلاثاء.

كما قررت المحافظ غنام، إغلاق الأندية والمراكز الرياضية، ومقاهي الإنترنت، وصالات الألعاب بكافة أشكالها، احترازيا، بما فيها التجمعات التدريبية لفرق الدبكة والفرق الكشفية.

وقالت، في بيان صحفي، "إن القرارات التي نتخذها تباعا تأتي بناء على تطورات الأمور"، مشيرة إلى أن إغلاق كل مناحي الحياة والمؤسسات التجارية والعامة يسبب شللا كاملا للحياة، وهذا ما نتمنى أن لا نصله، مع أهمية اتباع كل منشأة لإجراءات السلامة العامة وأعلى درجات الحرص".

وبينت أن "هذه الإجراءات تهدف لمنع انتشار الفيروس في محافظتنا، علما أنه لم تسجل أي حالة حتى اللحظة فيها"، متمنية السلامة لأبناء شعبنا في كافة محافظات الوطن.

وأوضح البيان، أن الأجهزة المختصة ستقوم بجولات للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة، وأن من يثبت مخالفته لها سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

#ليلى غنام #محافظ رام الله #إغلاق المقاهي #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

اعتراف إسرائيلي بوجود إشكاليات تعيق ضرب أهداف حماس في غزة

شهيدان جديدان متاثران بجراحهما في حريق النصيران والعدد يرتفع الى 13 شهيدا

طبيبٌ فلسطينيٌّ بمدينة ووهان:أيها الفلسطينيون اتحدوا ..لو تفشّى (كورونا) بينكم ستكونون بكارثة

غانتس يكشف عن تفاصيل اجتماعه مع ليبرمان.. اتفقنا على تشكيل حكومة لإخراج إسرائيل من الوحل

فيديو محرج.. بوتين يجبر أردوغان على الانتظار دقيقتين قبل الدخول

صاحب أغنية "بنت الجيران" يرد على المتحدث باسم جيش الاحتلال!

فيديو وصور ::مستشفى ووهان ينهي أعماله ويغلق رسميا

الأخبار الرئيسية

كورونا

الصحة الاسرائيلية: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ50.. ونتنياهو يقرر فرض الحجر الصحي على جميع العائدين

مجلس الوزراء يوجه رسالة لاهالي قطاع غزة ويتخذ تعليمات وقرارات مهمة بشأن كورونا

كورونا

الصحة العالمية تحذر: خطر تحول فيروس "كورونا" إلى وباء أصبح حقيقي للغاية.. وهذا ما يهمنا الآن

كورونا فلسطين

"الصحة" تكشف حقيقة وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا في القدس

غانتس

غانتس يكشف عن تفاصيل اجتماعه مع ليبرمان.. اتفقنا على تشكيل حكومة لإخراج إسرائيل من الوحل