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أحكام وغرامات مالية بحق 4 أسرى

الإثنين 09 مارس 2020 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحكام وغرامات مالية بحق 4 أسرى


جنين / سما /

حكمت سلطات الاحتلال العسكرية، اليوم الاثنين على الطالب في جامعة بيرزيت أسامة الفاخوري من مدينة الخليل، بالسجن 22 شهرا ودفع غرامة مالية قدرها 4 آلاف شيقل، كما وحكمت على الأسير جعفر عمر رواجبه من بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس، بالسجن 7 شهور، وحكمت على الأسير جميل عبدالقادر إسماعيل ابو حماد من بلدة السموع جنوب مدينة الخليل ، بالسجن خمسة أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 15 ألف شيقل، كما وحكمت على الأسير القاصر ليث أمين العمري من بلدة حزما بالقدس، بالسجن لمدة 3 أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 4 آلاف شيكل.

#اسرى #الاحتلال #جنين

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