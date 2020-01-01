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حملة شبابية في طمون لتقديم مساعدات غذائية وعينية لبيت لحم

الإثنين 09 مارس 2020 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT


طوباس /سما /

شارك أهالي بلدة طمون جنوب شرق طوباس، اليوم الإثنين، في حملة لجمع التبرعات العينية لمدينة بيت لحم، في ظل وجود عدة إصابات بفايروس كورونا ووقوع أعداد كبيرة تحت الحجر المنزلي.

وقال الناشط الشبابي ضياء بني عودة من منسقي الحملة: إن الحملة جاءت بمبادرة شبابية وتهدف لجمع مواد غذائية، ومواد عينية ومعقمات لتقديمها لأهالي بيت لحم.

وأوضح أن كافة مزاعي الخضار في طمون تفاعلوا مع الحملة وقدموا كميات من مختلف أصناف الخضار التي تنتجها البلدة، كما شارك أصحاب المتاجر في الحملة بتقديم المعقمات والمواد التموينية اللازمة، إضافة لتفاعل أهالي البلدة ومشاركتهم.

وأضاف أن الشحنة الأولى من التبرعات في طريقها إلى بيت لحم الآن، وتم التنسيق مع محافظة بيت لحم وإقليم فتح بالمحافظة لاستلامها وتوزيعها.

وأكد بني عودة أن هناك شحنات أخرى من المساعدات ستتبع هذه الشحنة خلال الأيام القادمة وأن الحملة ستبقى مستمرة.

بدوره، ثمّن محافظ طوباس يونس العاصي هذه الحملة، داعيا إلى استمرار هذه الحملات الشعبية والشبابية المساندة لأهالي بيت لحم في ظل الوضع الصعب الذي يعيشونه.

يذكر أن منطقة الأغوار قدمت مبادرة، أمس، شارك فيها مزارعو الأغوار وقدموا مساعدات من انتاجهم لأهالي بيت لحم.

#طوباس #بيت لحم #مساعدات غذائية #كورونا

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