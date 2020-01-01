محافظ نابلس يقرر منع زيارات المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية

نابلس / سما /

قرر محافظ نابلس إبراهيم رمضان، مساء اليوم الاثنين، منع الزيارات للمرضى في المستشفيات والمراكز الصحية، الذين يعانون من أمراض عدة.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن قرار منع الزيارات للمرضى الذين يرقدون على أسرة الشفاء في المستشفيات والمراكز الصحية، جاء حرصا على سلامتهم وسلامة المواطنين، وذلك حتى انتهاء حالة الطوارئ.

وأشارت إلى أن المحافظ رمضان أكد على قرار بأن يكون مرافق واحد مع المريض داخل المستشفيات.

بدورها، أعلنت نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، رفع درجة الجاهزية والطوارئ في المحافظة نظرا للإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" التي ظهرت في طولكرم، والعمل على إعداد مركز حجر صحي آخر احترازيا في المدينة.