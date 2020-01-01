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محافظ سلطة النقد يصدر تعليمات للقطاع المصرفي بشأن أزمة فايروس كورونا

الإثنين 09 مارس 2020 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلطة النقد يصدر تعليمات للقطاع المصرفي بشأن أزمة فايروس كورونا


رام الله / سما /

أصدر محافظ سلطة النقد عزام الشوا مجموعة قرارات للقطاع المصرفي بشأن أزمة فيروس "كورونا"، وذلك خلال اجتماع تشاوري مع مدراء المصارف عقد اليوم الاثنين، في مقر سلطة النقد بمدينة رام الله.

ونصت القرارات على الاستمرار في إغلاق فروع المصارف ومؤسسات الإقراض وشركات الصرافة العاملة بمحافظة بيت لحم، حتى إشعار آخر.

كما تضمنت القرارات تمديد حقوق إعادة الشيكات المسحوبة على فروع المصارف العاملة في محافظة بيت لحم، حتى إشعار آخر، ووقف تقديم الشيكات المسحوبة على فروع المصارف العاملة في محافظة بيت لحم اعتباراً من يوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر، باستثناء الحالات التي يطلب فيها العملاء غير ذلك.

وأشارت القرارات إلى ضرورة التعامل بإيجابية على نظام الشيكات المعادة ونظام التصنيف الائتماني لدى التعامل مع قطاع السياحة والقطاعات الأخرى المتضررة التي وردت في قرار محافظي المحافظات.

وشملت القرارات دعوة المصارف إلى ضرورة حث الجمهور على استخدام الخدمات المصرفية الالكترونية، وتخفيض الرسوم المستوفاة على هذه الخدمات، بالإضافة إلى استخدام أجهزة الصراف الآلي في عمليات السحب والإيداع ودون أية عمولات حتى إشعار آخر.

وأكدت القرارات أهمية استمرار المصارف بالقيام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة حولها، إضافة إلى التعامل بإيجابية مع موظفات وموظفي المصارف الذين لديهم ظروف تمنعهم من العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب الأوضاع الراهنة.

#سلطة النقد #كورونا #البنوك الفلسطينية

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