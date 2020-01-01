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الصحة بغزة تصدر تعميماً مهماً للمعتمرين وتُؤكد خلو القطاع من فيروس كورونا المستجد

الإثنين 09 مارس 2020 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تصدر تعميماً مهماً للمعتمرين وتُؤكد خلو القطاع من فيروس كورونا المستجد


غزة / سما/

أصدرت وزارة الصحة بغزة، تعميماً مهما إلى المعتمرين القادمين إلى قطاع غزة غداً، مؤكدة فيه على خلو القطاع من فيروس (كورونا):

اليك ما جاء في التعميم الصادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة:

تتقدم وزارة الصحة بالتهنئة من الإخوة والأخوات العائدين من الديار الحجازية إلى قطاع غزة، وتؤكد أن الإجراءات الصحية الوقائية لمواجهة فايروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) تستوجب مايلي: 

التأكيد على كافة المعتمرين العائدين، بالالتزام بالحجر المنزلي الاحترازي لمدة 14 يوماً، ومن يخالف سيقع تحت طائلة المسؤولية. 

على كافة المواطنين إفساح المجال أمام المعتمرين؛ لتنفيذ إجراءات السلامة خلال فترة الحجر المنزلي، والامتناع عن المخالطة والتهنئة المباشرة، حفاظاً على صحة الجميع.

ضرورة اتباع التعليمات الوقائية والسلامة الشخصية خلال فترة الحجر المنزلي، والاتصال فوراً على الرقم المجاني (103) للاستفسار أو الإبلاغ عن أي تغيرات صحية، وسيقوم فريق طبي بمتابعتكم في مقر إقامتكم.

الالتزام بإجراءات السلامة، والتقيد بها واجب ديني وأخلاقي وتعبير عن التزام ومسؤولية وطنية.

الوزارة تتخذ إجراءاتها ضمن خطة طوارئ؛ للتعامل مع المراحل المختلفة لتفشي الوباء، وتُكد مجدداً خلو قطاع غزة من مرض (كورونا) المستجد.
 

#الصحة #قطاع غزة #كورونا #المعتمرين #غزة #معبر رفح #الحجر الصحي

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